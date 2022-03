In Linz bleiben die Teststraßen bis auf Weiteres geöffnet

Man warte auf Entscheidungen des Bundes, sagt Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) auf OÖN-Anfrage. Ziel sei aber eine sinnvolle Corona-Teststrategie. "Ich bin gegen das Massentesten von symptomfreien Menschen, aber auch dagegen, dass man das Angebot auf null zurückfährt."

Raml spricht sich aber gegen jede Form von Insellösungen aus. Wenn in jeder Stadt andere Regelungen gelten würden, dann sei das nicht zielführend. Damit machte er auch klar, dass Linz keine andere Strategie haben sollte als zum Beispiel Leonding oder Ansfelden.

In Traun gibt es beim Gelände des Sportzentrums hingegen ein neues Testangebot. Mit dem Ziel, die stark geforderte Drive-in-Teststation in Ansfelden zu entlasten. In Traun werden ausschließlich behördliche Freitestungen mit Selbst-Gurgeltests durchgeführt, die Terminvergabe erfolgt durch die Bezirkshauptmannschaft.