In Linz beginnt der Advent schon eine Woche früher

Heuer lockt auf dem Hauptplatz am 27. November, 4., 11. und 18. Dezember von 17 bis 19 Uhr eine Bahn für Eisstockschützen. Auf dem Volksgarten-Weihnachtsmarkt, der vor allem Familien und Kindern Freude beschert, dreht sich heuer das älteste Riesenrad Österreichs. "Dieses 70 Jahre alte Fahrgeschäft steht auf dem Vorplatz des Musiktheaters und war in den vergangenen Jahren im Weihnachtsdorf des Wiener AKh im Einsatz", sagt Vizevbürgermeister Bernahrd Baier (ÖVP).

Die Märkte im Volksgarten, auf dem Haupt- und Pfarrplatz sind ab 23. November geöffnet. Im Volksgarten, wo seit 1956 der Weihnachtsmarkt stattfindet, bieten 77 Standler ihre Waren, Speisen und Getränke an.

Holz zum Klingen bringen

Besonders beeindruckend ist der Holzlehrpfad, auf dem man mit einem Schlägel ausprobieren kann, wie verschiedene Hölzer unterschiedliche Klänge erzeugen. Sowohl im Volksgarten als auch auf dem Hauptplatz treten an zahlreichen Nachmittagen Bands auf.

Während der Weihnachtsmarkt im Volksgarten volkstümlich populär gestaltet ist, bieten die 46 Standler auf dem Hauptplatz neben Bratwürstel und Punsch kunsthandwerkliche Erzeugnisse an. Damit bei den Musikdarbietungen niemand frieren muss, gibt es vor der Bühne auf dem Hauptplatz-Christkindlmarkt einen 50 Quadratmeter großen Schirm mit Wärmestrahlern.

Alternativ gestaltet ist der Wintermarkt auf dem Pfarrplatz, der ebenfalls am 23. November startet. Dort gibt es vor allem Bio-Spezialitäten und Schmankerl aus der Region. Bereits heute, Freitag, geht der Wärmepol im Innenhof der Kunstuniversität am Hauptplatz in Betrieb. Dort kann man in ruhiger Umgebung besondere Heißgetränke genießen.

