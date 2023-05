In Kirchberg-Thening wird drei Tage lang nicht nur der Fußball gefeiert

Auf dem Sportplatz in Kirchberg-Thening wird am kommenden Wochenende wieder einmal sichtbar, was darunter zu verstehen ist, wenn ein "Verein wie eine kleine Familie" funktioniert. Als eine solche bezeichnet Obmann Andreas Rückl den Fußballverein mit 280 Aktiven. "Das Gefüge stimmt, das Miteinander, das Gemeinsame steht bei uns ganz groß im Fokus", sagt Rückl, der erst seit sechs Jahren in der Gemeinde lebt und seit drei Jahren Obmann des Vereins ist.