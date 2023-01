In Kirchberg-Thening beginnt heute die Zukunft

"Wir müssen die Menschen wieder ins Boot hereinholen", sagt Peter Michael Breitenauer. Der SP-Bürgermeister von Kirchberg-Thening sieht diese Chance in der "Agenda Zukunft", die heute mit einem Informationsabend im Gemeindeamt eingeleitet wird.

Das Netzwerk, dem bereits mehr als 150 Gemeinden angehören, sieht im Kern eine starke Bürgerbeteiligung vor. "Wir wollen wissen, welche Themen von der Bevölkerung als die entscheidenden Faktoren gesehen werden, um die Lebensqualität in Kirchberg-Thening auch für die kommenden Generationen zu sichern, zu gestalten und zu verbessern", sagt Breitenauer.

Ob Fragen der Raumordnung (Stichwort Versiegelung), der Nahversorgung, des Verkehrs, der Mobilität – im Austausch mit den Bürgern sollen Ziele definiert werden. "Wir werden sehen, was die Themen sind", so der Ortschef, der natürlich um die Problematik seiner Gemeinde weiß, dass das Ortsgebiet zerschnitten ist.

Der Wunsch nach dem Ausbau eines Ortskerns sei so gesehen weniger eine Frage des Geldes, sondern eher eine der Machbarkeit. Aber möglicherweise gebe es Ideen aus der Bevölkerung.

Der Prozess der "Agenda Zukunft" wird ab März so richtig anlaufen, wenn per Zufallsprinzip ein "Bürgerrat" bestimmt wird. Am Ende soll ein Zukunftsprofil für Kirchberg-Thening verfasst werden, das Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz