"In einer ruhigen Stimmung entfaltet der Friedhof seine größte Kraft"

Er ist ein Ort zum Trauern, zum Erinnern und einer, wo sich Besucher nicht nur der irdischen Vergänglichkeit, sondern auch dem Leben bewusst werden sollen. Rund 20.000 Gräber sind auf dem Linzer St. Barbara Friedhof zu finden, der Ende des 18. Jahrhunderts an seinem heutigen Standort, praktisch im Herzen von Linz, errichtet wurde und damit zu den ältesten Friedhöfen von ganz Oberösterreich zählt.

Die unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen der letzten Ruhestätte sind für Clemens Frauscher, Verwalter des Barbarafriedhofs, Ausdruck der Vielschichtigkeit einer gelebten Trauerkultur. Ihm ist es ein Anliegen, dass der Friedhof nicht nur Ort von Trauerzeremonien und Erinnerung Verstorbener ist, sondern auch ein Ort der Begegnung.

Der Geschichte auf der Spur

Die Integration des Todes ins Leben und damit ein Ansatz wider dem gesellschaftlichen Verdrängen des Todes ist am Barbarafriedhof nicht nur durch Angebote wie Workshops oder künstlerische Aktionen präsent, sondern auch im rund zwölf Hektar großen Areal selbst. So zeigt sich das Leben und das Gedeihen etwa in Form der 1200 Bäume und der Tiere – darunter 28 brütende Vogelarten – die hier ihren Platz gefunden haben.

Eine Aufenthaltsqualität bieten zu können, ist Frauscher wichtig: "Ein Friedhof soll auch ein Ort sein, wo man zur Ruhe kommen kann." Und einer, wo Trauernde Ansprache finden sollen. Nicht selten ist das bei den am Friedhof tätigen Portieren der Fall, wie der Verwalter weiß.

Clemens Frauscher, Verwalter des Barbarafriedhofs

Gerade zu Allerheiligen rückt der Tod und Friedhofsbesuch bei vielen verstärkt in das Bewusstsein, bis zu 30.000 Menschen finden rund um diesen Feiertag den Weg auf den Barbarafriedhof. Ebenso sind rund um Weihnachten und den Muttertag viele Besucher zu sehen. Frauscher schätzt jedoch besonders die ruhigen Momente, in denen der Friedhof, wie er findet, seine größte Kraft als naturnahe Fläche mitten in der Stadt entfaltet: "Die Kombination aus alter Kultur und Natur macht das spezielle Feeling aus."

Was hinter dieser alten Kultur steht, wird Friedhofsbesuchern mit regelmäßigen Führungen der Austria Guides näher gebracht. Themen, die behandelt werden, gibt es viele: Angefangen von berühmten Persönlichkeiten, die am Barbarafriedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, darunter etwa Dichter Adalbert Stifter bis hin zum jüdischen Friedhof.

"Egal ob man in Paris auf den berühmten Père-Lachaise-Friedhof geht oder in Linz auf den Barbarafriedhof, als Besucher bekommt man ein Stück Stadtgeschichte mit", ist Frauscher überzeugt. Diese kann am Areal neben den geführten Touren mittels QR-Codes erforscht werden: Mehrere hundert Gräber und Denkmäler sind damit ausgestattet. Eine Initiative, mit der gerade Kinder dazu motiviert werden können, sich spielerisch mit der gezeigten Historie auseinanderzusetzen und sich auf die Spuren des Wandels der Zeit zu begeben. Dieser ist am Barbarafriedhof auch in Form und Wahl der Grabstätten (Stichwort Urnen) zu beobachten.

"Auch in Zukunft wichtig"

Frauscher ist es in Zeiten, in denen die Tendenzen in jene Richtung gehen, dass Urnen zuhause aufbewahrt werden, wichtig, ein Plädoyer für Friedhöfe zu brechen. Bei einer Verlagerung in den privaten Raum werde einem Teil der Trauernden, wie alten Schulfreunden oder Kindern aus erster Ehe, die Begräbnisstätte zum Trauern entzogen: "Der Friedhof hat hier eine in der Tradition lange, aber auch in der Zukunft sehr sinnvolle Rolle." (jp)