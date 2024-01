In diesem Linzer Museum bekommen Schuhe ihren ganz großen Auftritt

Siegfried Hain wird in dem neuen Museum auch Führungen anbieten.

Es ist ein Ort reich an Schuhen – und an Geschichte. Wer das Schuhmuseum von Siegfried Hain betritt, findet sich auf einer Zeitreise durch die Jahrhunderte wieder. Rund 150 Paar Schuhe gibt es dort zu entdecken, die ältesten Ausstellungsstücke stammen aus dem Jahr 1750. Spitzenschuhe von adeligen Damen sind genauso zu sehen wie Arbeitsschuhe aus Holz und Kinderschuhe, die in Kupfer getaucht wurden, um sie als Erinnerungsstücke für die Nachwelt zu erhalten.