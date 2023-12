Wie das Aloisianum in der Wirtschaftsbildung auch an Nachhaltigkeit denkt

Wenn, wie berichtet, das Wissen über Wirtschaftsbegriffe bei den Jugendlichen ausbaufähig ist, dann braucht es nicht nur (aktualisierte) Bücher wie "Wirtschaft – kurz erklärt" vom IWS, sondern es braucht auch Orte, an denen dieses Wissen gelehrt, an die jungen Menschen herangetragen wird.

60 Bücher für die Schule

Im Kollegium Aloisianum wird der Lernbehelf – 60 Bücher gingen an die Schule – in der modularen Oberstufe im Unterricht eingesetzt. In der katholischen Privatschule am Freinberg ist Wirtschaft ein Schwerpunkt, den man noch vertiefen wolle, wie Direktor Michael Haderer im OÖN-Gespräch erklärt.

Die modulare Oberstufe ist eine Besonderheit in der verschränkten Ganztagesschule, denn von der 6. bis zur 8. Klasse können die Schülerinnen und Schüler ihre Schwerpunkte selbst wählen, indem sie sich für Module entscheiden. Eines davon ist Wirtschaft.

"Wirtschaft ist Verantwortung"

Dabei geht es laut Haderer nicht nur um die Vermittlung des Basiswissens, um Begrifflichkeiten wie Gewinn, Export/Import oder Eigenkapital, die jungen Menschen können auch den Unternehmensführerschein machen, sich vier Semester lang zum "Business Leader" aus bilden lassen, der auch Maturafach ist. Dabei wird im Aloisianum auch die psychologische und die mathematische Komponente von Wirtschaft und Wirtschaften beachtet, und mit diesem Angebot ist die Schule Vorreiter.

Klimabündnisschule

Und weil Wirtschaft, wie es der Direktor formuliert, auch viel mit Verantwortung zu tun hat, findet in der schulischen Schwerpunktsetzung auch die Nachhaltigkeit ihren Platz. Ganz abgesehen davon, dass man sich als Klimabündnisschule natürlich auch dafür interessieren muss. "Ab dem Schuljahr 2024/25 kann man sich bei uns ähnlich wie beim Unternehmensführerschein auch eine Expertise für nachhaltiges Wirtschaften zulegen", sagt Haderer.

Die Kooperationen mit Banken oder Institutionen wie dem IWS (Initiative Wirtschaftsstandort OÖ) oder WIFI sowie die Teilnahme am Erasmus-Programm würden es den Schülerinnen und Schülern auch möglich machen, hinter die Kulissen von Unternehmen zu blicken oder sich an Partnerschulen neue Sichtweisen zuzulegen. "Das internationale Netzwerk der Jesuiten lässt sich dafür nutzen", sagt Alois Froschauer vom Schulverein. Mit Partnerschulen in Rom und in Mainz gebe es die Möglichkeit von wechselseitigem Schüleraustausch. Und natürlich stehen auch Exkursionen etwa nach Brüssel auf dem Ausbildungsplan.

Aktuell besuchen 421 Schülerinnen und Schüler das Kollegium Aloisianum, sie werden dort von rund 70 Lehrkräften unterrichtet.

