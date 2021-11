Wo früher Kohlen gelagert wurden, um in den Turbinen des Kraftwerkes die notwendige Energie für die Linzer Tabakfabrik zu erzeugen, stehen jetzt nagelneue Biertanks. Noch sind sie nicht in Betrieb, aber es laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten. Spätestens ab April 2022 soll an diesem historischen Ort ein neues Kapitel der Linzer Biergeschichte geschrieben werden.