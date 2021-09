"In der Nacht hat die Stadt ein ganz anderes Flair"

Die Bühne wie die Absperrgitter sind bestellt, die Startnummern sind im Druck, die T-Shirts für die Läufer liegen bereit. Kurzum, es ist alles angerichtet für die 10. Auflage des Linzer Sparkasse City Night Run, der nach der coronabedingten Absage im Vorjahr seine Neuauflage feiert.

Rund 1000 Läufer werden am Donnerstag um 20.30 Uhr beim Start auf der Promenade erwartet, für die Teilnahme ist ein 3G-Nachweis nötig (Wohnzimmertests werden nicht akzeptiert).

Eigene T-Shirts für Läufer

Auch wenn die Anmeldezahlen, wie bei anderen Laufveranstaltungen, nicht mit Vor-Krisen-Niveaus mithalten können, ist Ewald Tröbinger, Organisator und Obmann ASKÖ Tri Linz, froh und dankbar über die bisherigen Registrierungen: "Damit können wir ein Zeichen setzen, Mut schaffen und zeigen, dass wieder etwas möglich ist."

Mit Corona haben sich die Abläufe etwas verändert. Neben Einlasskontrollen gibt es dieses Mal etwa keine Finisher-Medaillen, sondern eigene Lauf-Shirts für alle Teilnehmer, die sich im regulären Zeitraum, also vor der Nachfrist, angemeldet haben.

Gleichgeblieben ist hingegen die 5,2 Kilometer lange Strecke, die von der Promenade zum Hauptplatz, weiter über Urfahr und zurück bis zum Schillerpark und wieder retour zum Startpunkt führt. Entlang der Strecke werden an die 45 Ordner und Sicherheitskräfte im Einsatz sein.

Und noch etwas hat sich, da ist sich Tröbinger sicher, nicht verändert: "Der Lauf ist einfach lässig. In der Stadt hat die Nacht ein ganz anderes Flair."

Startnummernausgabe ist am Mittwoch (16 bis 19 Uhr) und am Donnerstag (16 bis 18.30 Uhr) in der Linzerie, dort gibt es für Kurzentschlossene auch eine Nachmeldemöglichkeit. Und noch ein Ausblick für die Sieger: Jeweils die ersten drei Damen und Herren jeder Altersklasse dürfen sich bei der Freiluft-Siegerehrung über einen Pokal freuen.

Mehr Infos zum Lauf unter www.linzercitynightrun.com