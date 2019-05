In der Linzer "Tschickbude" tricksen wieder die Skater

An die 1000 Besucher erwartet Michél Mahringer am Samstag in der Linzer Tabakfabrik. Sie werden auf ihre Kosten kommen, wenn sie Freunde der trickreichen Skateboard-Fahrer sind, vieles genießen können und so nebenbei auch noch auf gute Musik stehen. Denn die dritte Episode des "Tschickbude Sk8bash" bietet am 18. Mai ab 12 Uhr viele Unterhaltungsmöglichkeiten.

Dem Zufall wird dabei nichts überlassen, wie Mahringer, "Leitwolf" des veranstaltenden Linzer Vereins SK8, im Gespräch mit den OÖNachrichten sagt. "Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, wobei jetzt in den letzten Tagen vor dem Event alle im Team noch einmal richtig gefordert sind."

Schließlich gilt es ab heute im Innenhof der Tabakfabrik einen Parcours aufzubauen, auf dem sich nationale wie internationale Meister ihres Faches beweisen sollen. Um die Profis zu ihren besten Tricks zu animieren, wird es heuer auch wieder besondere Hindernisse geben, die eigens für den "Sk8bash" gebaut werden. Dazu zählt unter anderem ein Pool-Jump, bei dem die Skater nicht sicher sein können, ganz trocken drüberzukommen. Die vierköpfige Jury wird jedenfalls ein genaues Auge auf die Tricks haben und ebenfalls in einer eigens kreierten Pool-Landschaft sitzen.

Da stimmen die Wetteraussichten positiv, die für Samstag Sonne und rund 20 Grad voraussagen. Heiß wird es jedenfalls musikalisch, denn mit zwei Bands und zwei DJs wird auch hier Handfestes geboten. Und ab Mitternacht wird dann in der KAPU bei der After-Party gefeiert. Infos unter www.sk8-linz.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at