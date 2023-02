"In der Linzer Innenstadt gilt schon jetzt fast flächendeckend Tempo 30"

30 km/h im Ortsgebiet, 80 km/h auf Freilandstraßen, 100 km/h auf Autobahnen. Diese Tempolimits forderten Verkehrsexperten, wie berichtet, in einem offenen Brief an die Bundesregierung für die österreichischen Straßen.

Von Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kam postwendend ein "Nein", auch wenn sie diese Reduktion eigentlich befürwortet. Allerdings hat eine gesetzliche Änderung der Höchstgeschwindigkeiten im Nationalrat keine Mehrheit. ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich dagegen ausgesprochen.

Neu: 30 km/h-Limit in Kapuzinerstraße

Der für Verkehrsagenden zuständige Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart kann den Vorschlägen nur zum Teil etwas abgewinnen, er spricht sich gerade mit Blick auf Autobahnen gegen eine Reduktion aus. Selbiges gilt für Durchzugsverbindungen wie die Dinghofer- und die Gruberstraße, hier will Hajart, wie in der Vergangenheit auch, nicht am 50er rütteln. "Eine Temporeduktion würde auch die zahlreichen Busse verlangsamen und dadurch den öffentlichen Verkehr unattraktiver machen", sagt er.

In der Linzer Innenstadt gelte bereits schon jetzt "fast flächendeckend Tempo 30", heißt es weiter. In Wohngebieten ergebe das mit Blick auf die Aufenthaltsqualität absolut Sinn, weitere Reduktionen seien in Planung. So soll noch in diesem Frühjahr in der Kapuzinerstraße, wo sich etwa die Michael-Reitter-Schule befindet, das Tempolimit auf 30 km/h heruntergesetzt werden. "Mit der Reduktion wird die Sicherheit und die Attraktivität für Fußgänger und Radfahrer erhöht." Wie sich die Verkehrsströme in Linz künftig verändern könnten, ist bekanntlich auch Teil des geplanten neuen Innenstadt-Konzeptes.

