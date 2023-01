In der "Liebelei" hat nun die Jugend das Sagen

Was das Rudern angeht, ist Anton Sigl quasi vorbelastet, in vierter Generation ging er diesem Sport bis Anfang 2020 nach. Mit der Ruderweltmeisterschaft in Ottensheim zog er einen Schlussstrich, die Zeit war reif für neue Projekte.

Das erste kam im Juli 2021 mit der Eröffnung des Kinderaccessoire-Geschäftes "Toni und Loni" – benannt nach Sigl und seiner Schwester Leonie – so richtig in Fahrt. Der Einstieg war geprägt von den Corona-Einschränkungen, das erste "richtige" Weihnachtsgeschäft erlebte der 23-Jährige lockdownbedingt erst 2022.

Mit Anfang des heurigen Jahres nahm für Sigl, angestoßen durch seine Großeltern, ein neues Projekt seinen Anfang. Denn nicht nur der Sport, sondern auch der Handel hat in der Familie gewissermaßen Tradition. So ist die "Liebelei" in der Bischofstraße die Wirkungsstätte von Sigls Großeltern Karin und Wilhelm Wohlschlager, bis vor kurzem war dort auch seine Mutter Julia Sigl tätig.

Die Wohlschlagers haben ihre verdiente Pension angetreten, auf Sigl als neuem Geschäftsführer wartet mit dem Geschäft, das für seine Vielzahl an Dekoartikeln bekannt ist, jetzt eine neue Herausforderung. Der Beistand seiner Großeltern ist ihm dabei aber gewiss, ganz abhanden kommen werden sie der "Liebelei" vorerst nicht. Als Last empfindet Sigl die Verantwortung für nun zwei Geschäfte nicht, im Gegenteil, er verspürt die "komplette Freude".

Viele Parallelen zum Sport

Am Konzept will Sigl nicht rütteln, er sucht Unterstützung – optimalerweise ein bis zwei Mitarbeiter, die in beiden Geschäften einsetzbar sind. Diese sollen künftig noch stärker zusammenwachsen. Die Käuferschicht sei zwar oft dieselbe, nicht jedem Kunden sei aber der familiäre Hintergrund klar, der "Toni und Loni" und die "Liebelei" verbindet. Eine große digitale Offensive plant Sigl nicht, den Online-Handel sieht er als Ergänzung zum stationären Angebot. Gerade bei Spielsachen sei das Haptische entscheidend.

Ein zurückhaltendes Kaufverhalten infolge der Teuerungen sei derzeit weder im Kinder- noch im Dekobereich spürbar, auch Lieferschwierigkeiten seien aufgrund der vielen regionalen Lieferanten kein großes Thema. Bereut hat Sigl den Schritt raus aus den Rudersport, rein ins Unternehmertum nie, er sieht viele Parallelen. "Bei beidem darf man nie nachlassen."

Autor Julia Popovsky

