In der Graffiti-Galerie rührt sich wieder was

Noch im Februar des vergangenen Jahres deutete die Buchungslage für Rundfahrten und Rundgänge in der Freiluft-Galerie mit Murals und Graffitis auf eine sehr gute Saison hin. Dann kam Corona und die Situation veränderte sich schlagartig. Und doch zeigte sich, dass jedes Mal, wenn wieder aufgesperrt werden konnte, die Nachfrage da war und letztlich nutzten mehr als 2000 Menschen das krisenbedingt deutlich reduzierte Angebot. Das bestärkt das Team um Gruber.

Wie gewohnt sieht das Programm für heuer aus. Vorbehaltlich möglicher Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie wird es aber von April bis Oktober vor allem für Individualgäste erweitert. Das hat ein ganz praktischen Hintergrund. „50 Menschen an Bord eines Schiffes wird es wohl noch länger nicht spielen“, sagt der Mural Harbor-Chef. Die Schiffstouren durch die Hafen-Galerie sind vorerst einmal auf eine Tour am ersten Sonntag im Monat begrenzt. Dafür gibt es jeden Freitag eine „Mural Walk Tour“ auf einer neuen Route entlang der Donaulager, bei der die Besucher zum ersten Mal die „Big 5 Murals“ bei einem Rundgang erleben können. Das war bisher nur bei der Schiffstour garantiert.

Dazu kommen jeden Samstag wie gewohnt die „klassische“ Tour mit Graffiti-Crashkurs sowie Workshops. Anmeldungen sind unter www.muralharbor.at ab sofort möglich.

Sonderöffnungen für "Museum auf Zeit"

Noch etwas Schonfrist gibt es für den Abriss des Gebäudes in der Industriezeile, in dem die Mural Harbor-Zentrale jetzt noch untergebracht ist. „Wir müssen das Areal erst Ende Juni räumen“, sagt Gruber. Das hat aber nicht zur Folge hat, dass das Museum auf Zeit noch noch ein paar Monate länger regelmäßig offen haben wird. Es werde aber Sonderöffnungstermine für einen Rundgang durch das Museum voll Grafftitikunst und Streetart geben. Auch ist daran gedacht, dass vor dem Abriss - bekanntlich ist auf dem Gelände ein Hotelneubau geplant - „alles, was noch heraus getragen werden kann, auch im Sinne der Künstler verkauft“ wird. Und auch eine kleine Abrissfeier schwebt Gruber und seinem Team vor, ehe man in die neue Zentrale schräg gegenüber des jetzigen Standorts, im ehemaligen Hafenstern das neue Zuhause bezieht. Das ist mit rund 400 Quadratmeter deutlich kleiner als das jetzige Haus, was von den Verantwortlichen nicht als Nachteil gesehen wird. Ein neues Museum auf Zeit wird es jedenfalls heuer garantiert am neuen Standort nicht geben.

Neues Wandgemälde von Skirl

Was es schon geben wird, sind neue Murals. Zwar keine riesigen, aber doch einige Wände in der Größe von 100 Quadratmeter. Passend zum Saisonstart wird der Wiener Künstler Skirl das erste Wandgemälde in diesem Jahr gestalten. Der „Meister der Linien“ hat sich mit eigener Technik, Ausdrucksform und Bildsprache längst einen Namen in der Szene gemacht.

Sein Credo: „Jedes Mal ist ein Experiment.“ Seine Herangehensweise ist intuitiv, denn: „Wenn man einen Plan hat, kann man scheitern.“ Und so lässt er sich davon überraschen, was er mit seinen Linien in drei Farben auf die Wände zaubert.

Für Mural Harbor-Chef Gruber schließt sich hier auch wieder ein Kreis, denn SKIRL sei einer von jenen Künstlern, die am längsten mit der Linzer Hafengalerie verbunden sind. „Er hat uns schon sehr viele Künstler hierhergebracht und ist wie ein Co-Kurator des Mural Harbor.“