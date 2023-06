In der "boulderbar" wird geklettert und gefeiert

Spaß an Bewegung und Musik wird beim dreitägigen Festival in der "boulderbar" in Leonding groß geschrieben. Willkommen sind Klettererfahrene genauso wie Anfänger und all jene, die einfach mal neugierig aufs Bouldern sind.

Los geht es am Freitag um 13 Uhr. Bis Sonntag wird ein buntes Programm geboten, ein Spezialworkshop mit Bernd Zangerl ist genauso dabei wie die Buchvorstellung "In den Bergen ist die Freiheit" (Thomas Huber). Sportlich wird es nicht nur beim Yoga auf der Dachterrasse, sondern auch beim geplanten Boulderbewerb. Für den richtigen Rhythmus sind am Freitag Plastic Surgery Disaster und Stoned Agnes im Einsatz, am Samstag David Era & The Pace sowie ein DJ. Am Sonntag gibt es mit dem Kinderprogramm ein spannendes Angebot für die Kleinen. Am Freitag ist der Eintritt in der "boulderbar" ab 18 Uhr gratis, am Sonntag ist das ganztägig der Fall. Weitere Infos online unter boulderbar.net/festival

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper