Er ist ein Problemkind, das nie so richtig gut gediehen ist: der Grünmarkt in Urfahr neben dem Franz-Hillinger-Seniorenheim. Über Jahre hinweg sind Kojen des markanten Glasbaus leer gestanden, zuletzt zogen nur noch ein Thai-Imbiss und ein Kaffeehaus Besucher an. Das soll sich nun ändern. Die Gastronomie-Expertin Anita Moser hat auf Auftrag des zuständigen Vizebürgermeisters Bernhard Baier (VP) ein Konzept erarbeitet, das wieder Leben in den Grünmarkt bringen soll. Kernstück dabei soll eine