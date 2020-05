Acht Wochen waren die Gasthäuser zugesperrt, diesen Freitag geht es wieder los. Damit sie für die Bewirtung der Gäste gut gerüstet sind, kaufen die Gastronomen nun emsig in den Großmärkten ein. Die OÖNachrichten machten einen Lokalaugenschein im Metro-Großmarkt in Linz (bietet 48.000 verschiedene Artikel an) und bei Transgourmet in Traun (29.000 Artikel).