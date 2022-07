"In den Ferien kann ich endlich ausschlafen"

Sommer, Sonne, Ferien: Nach der gestrigen Zeugnisvergabe ging es in Oberösterreich für rund 190.000 Schüler, ihre Lehrer und Direktoren ab in die Sommerferien. Die Freude darüber ist auch bei Sylvia Bäck, der Direktorin des Fadingergymnasiums, groß. Das vergangene Schuljahr sei zum Teil sehr fordernd gewesen, das Fallen der Coronabeschränkungen (Stichwort Maskenpflicht) habe einen Wendepunkt markiert. Die darauffolgende "wirklich gute und positive" Zeit in der Schule habe Bäck "fast" vergessen lassen, wie hart und stressig die Phase davor war.

Neun Wochen lang sind Bäcks "Ferien" ob Sommerschule und Co. allerdings nicht. In den verbleibenden vier "schulfreien" Wochen sei aber genug Zeit für einen Abstecher nach Grado ("Das ist mein Kraftplatz") und zum Attersee, sagt sie. Abseits davon stünden das Treffen von Freunden, Relaxen und Lesen, Lesen, Lesen auf dem Programm.

"Es ist jetzt Zeit, einfach mal loszulassen und das Leben zu genießen", sagt die Schuldirektorin und meint damit Schüler, Eltern und alle, die im Schulbetrieb tätig sind. Wie es im Herbst weitergehe, könne derzeit nicht abgeschätzt werden, sie fürchte sich vor dem Schulbeginn ob der ungewissen Entwicklungen der Corona-Fallzahlen aber nicht. "Wir müssen genau hinschauen, hinhören und dann zeitgerecht handeln", so der Zugang von Bäck, die nicht verhehlt, dass in der Vergangenheit die Kurzfristigkeit, mit der die Corona-Maßnahmen in Kraft getreten sind, durchaus eine Herausforderung war.

"Ich freue mich darauf, dass wir jetzt alle unbeschadet von Corona entspannen können und eine Lebensqualität haben, die nicht nur von negativen Schlagzeilen bestimmt ist", sagt Andrea Obermayr-Rauter, Direktorin des Europagymnasiums Auhof. Sie freue sich vor allem für und mit den Absolventen.

Eine Besonderheit ist durch die LISA (Linz International School Auhof) gegeben, die vor 30 Jahren gegründet wurde, um die Internationalisierung am Standort Auhof stärker zu betonen. Österreich stand kurz vor dem EU-Beitritt, und diesem Trend wollte sich die Schule nicht verschließen.

Interessant ist, dass am Anfang praktisch keine internationalen Schüler das Gymnasium besucht haben. Das hat sich in den drei Jahrzehnten massiv geändert und hat sich am Mittwoch dieser Woche bei der Verleihung der IB-Diplome (International Baccalaureate) gezeigt, die die LISA-Schüler zusätzlich zur "normalen" Matura erworben haben.

Obermayr-Rauter war angetan von den Ergebnissen. "Heuer waren erstmals wieder mündliche Prüfungen möglich, und ich war sehr begeistert von den Leistungen wie auch von der Qualität der vorwissenschaftlichen Arbeiten."