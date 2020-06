"Eigentlich wäre ich jetzt in Moskau", sagt der Linzer Christian Radetic. Doch der Notar sitzt in seiner Kanzlei am Linzer Taubenmarkt. Dass er die Reise nach Russland nicht antreten konnte, liegt an den coronabedingten Reisebeschränkungen. Doch Reisen ist die unbändige Lust des 48-Jährigen.