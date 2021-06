Impfstraße im Design Center öffnet jetzt früher

Prompt haben die Verantwortlichen auf einen Artikel in den OÖN reagiert: Am Donnerstag berichteten wir, dass sich eine Leserin über die Zustände beim Corona-Impfen in Linz geärgert hatte.

Sie und andere Menschen hatten sich am Dienstag bei sengender Hitze eine Dreiviertelstunde vor dem Design Center anstellen müssen. Es habe keine Sitzgelegenheiten gegeben, selbst für Menschen mit Krücken nicht.

Design-Center-Direktor Thomas Ziegler setzte noch am selben Tag ein Zeichen: "Wir konnten bei der Einsatzleitung des Roten Kreuzes erwirken, dass wir das Haus um 30 Minuten früher als bisher geplant öffnen dürfen", teilte er gestern den OÖN mit. Zudem seien vor dem Eingang zwei große Sonnenschirme positioniert worden, dazu kommen Sessel, "damit Menschen einen schattigen Platz mit Sitzgelegenheiten vorfinden".