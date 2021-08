Impfstraße für Spontane in Promenaden Galerien

Möglich wird diese Impfaktion durch eine Initiative der OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land Oberösterreich in Kooperation mit dem Roten Kreuz. Geimpft wird in den Promenaden Galerien (Eingang OÖNachrichten-Forum) täglich jeweils am Vormittag von 8 bis 12 Uhr, am Nachmittag jeweils von 13 bis 17 Uhr.

Keine Anmeldung notwendig

Das Impfangebot ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. In der Impfstraße kommt der Impfstoff Johnson & Johnson zum Einsatz. Eine zweite Impfdosis und damit ein zweiter Impftermin ist bei diesem Vakzin nicht notwendig. Für Interessierte zu beachten: Die Verabreichung des Impfstoffes ist erst ab 18 Jahren möglich.

Der Corona-Teststraßen-Betrieb am Standort endet übrigens vor dem Start der Impfaktion am 15. August.