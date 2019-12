Immobilienentwickler kauft Hörlsberger-Areal in Linz

"Wir haben uns deshalb entschieden, erstmalig nach 70 Jahren in der Zeit von 25.12. bis 1.1.2020 unseren Betrieb geschlossen zu halten." Mit diesen Worten auf einem Aushang kündigt Alois Hörlsberger an, dass die Traditionsfleischhauerei in der Strabergerstraße 5 in Linz-Urfahr für eine Woche zusperrt.

Die Maßnahme sei, wie es heißt, aus Personalnot getroffen worden, und weil man dem "gesamten Team und unseren Familien Zeit für ein Miteinander und Zeit zur Erholung ermöglichen" wolle, steht weiter geschrieben. Drei Abgänge soll es gegeben haben, die man in kurzer Zeit nicht kompensieren hätte können.

Dass dahinter das Aus für Hörlsberger stehen könnte, wie am Wochenende ein Medium berichtet hat, wurde vom Firmenchef "leider einmal verneint". Was sehr kryptisch klang. Verständlich. Denn nach OÖN-Informationen ist sich Hörlsberger bereits mit einem Immobilienentwickler handelseins, das insgesamt 2019 Quadratmeter große Areal zu verkaufen.

Zum gesamten Objekt gehören neben dem Verkaufsgeschäft und dem Lager auch Wohnungen. So viel die OÖN erfahren haben, wird bereits an einem Wohnbauprojekt auf dem Areal nahe der Freistädter Straße und dem Gewerbepark Urfahr geplant. Die entsprechenden Verträge sollen im Jänner unterschrieben werden.

Ab 2. Jänner wieder offen

Wie rasch nach dem Verkauf das Traditionsgeschäft seine Pforten schließen wird, ist derzeit nicht bekannt. Am 2. Jänner will Hörlsberger jedenfalls wieder aufsperren. Für wie lange, das wird sich letztlich in den kommenden Wochen weisen.

Die "A. Hörlsberger Fleisch- und Wurstspezialitäten" wurden am 2. Februar 1947 gegründet. Derzeit wird der Familienbetrieb in dritter Generation geführt.

Laut Firmengeschichte legten Alois Hörlsberger senior und seine Frau Ottilie den Grundstein für den Erfolg. 1982 übernahmen Sohn Alois und dessen Frau Gerti das Ruder und trugen ihren erheblichen Teil zur Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens bei.

Am 1. Oktober 2008 wurde das Zepter dann an den Sohn, der ebenfalls Alois Hörlsberger junior heißt, weitergegeben, der aktuell die Geschäfte leitet.

Dies ist auch das Jahr, in dem der Firmenname in "Ham & Luis – Fleisch und Wurstspezialitäten von Alois Hörlsberger" umbenannt wurde. Eine Entscheidung, die nicht zuletzt auch deshalb gewählt wurde, "um dem zukünftigen männlichen Nachkommen den Namen Alois zu ersparen", wie es auf der Homepage des Linzer Traditionsunternehmens launisch heißt. Jetzt beginnt offenbar ein neues Kapitel. (rgr)

