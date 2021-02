Immer mehr Familien sind psychisch belastet

„Den Familien geht langsam die Luft aus“, sagt Spranger, Leiterin der Abteilung Familien- und Jugendberatung der Stadt Linz. Waren zu Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr noch in erster Linie Familien in prekären Verhältnissen, beengter Wohnungssituation oder der Angst um den Arbeitsplatz betroffen, so ist die Krise mittlerweile in den Mittelschicht-Familien angekommen, so die Expertin.

Ausdruck dieser Entwicklung sind die rund 5300 Beratungskontakte, die im vergangenen Jahr im Institut für Familien- und Jugendberatung, im Eltern-Kind-Zentrum Ebelsberg und im Familienzentrum Pichling registriert wurden. Das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor. Tendenz: Weiter steigend.

Spranger sieht eine „Tsunamiwelle auf uns zurollen“, was die therapeutische Unterstützung von Familien betrifft. Diese Welle erwartet sie im Herbst, der herausfordernd wäre. „Wir arbeiten jetzt schon auf Anschlag“, sagt die Expertin. Mehr Kapazitäten wären wünschenswert.

Die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) hörte den Appell und versprach auch, vorbeugend aktiv zu werden, um vor allem auch mit Geld entgegen zu steuern. Aber: Finanziell wird man keine großen Sprünge machen können, bleibt Schobesberger Realistin. Wichtig sei es aber, die Familien und Jugendlichen, die Probleme haben, zu erreichen und psychologisch zu unterstützen, ihnen zu helfen.

„Je früher dies passiert, desto mehr kann man erreichen“, spricht Spranger vor allem auf junge Menschen, von denen sich viele von sich aus bei den Beratungseinrichtungen der Stadt melden würden. Doch die Expertin weiß: „Die Dunkelziffer ist sicher höher. Denn die Scham ist ein großer Faktor.“