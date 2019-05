Im Wettlokal Drogen verkauft: Dealer in Linz verhaftet

Der 32-Jährige und der 42-Jährige, sie sind Österreicher afrikanischer Abstammung, sollen laut Polizei in einem Wettlokal fast vier Kilo Cannabiskraut und 36 Gramm Kokain an 22 Abnehmer verkauft haben. In der Wohnung des 42-Jährigen wurden 1,4 Kilo Marihuana sichergestellt. Der Jüngere steht zudem im Verdacht, seine Ex-Freundin mit dem Tod bedroht zu haben, sollte sie ihn wegen der Drogengeschäfte anzeigen. Das Duo wurde in die Linzer Justizanstalt gebracht.

