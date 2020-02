Im Vorjahr wurden 260 Autowracks aus dem Stadtgebiet entfernt

260 Autos, die ohne Kennzeichen auf öffentlichen Verkehrsflächen in Linz geparkt waren, wurden 2019 aus dem Verkehr gezogen. Die meisten davon mussten kostenpflichtig entfernt werden, in rund 90 Prozent der Fälle konnten die Besitzer ausfindig gemacht und zur Verantwortung gezogen werden. Die Entsorgung der restlichen illegal abgestellten Fahrzeuge hat die Stadt Linz übernommen. Die Zahl der Autowracks hat im Vergleich zu 2018, als 413 Fahrzeuge ohne Kennzeichen entsorgt werden mussten, deutlich abgenommen. Der Rückgang um mehr als 60 Prozent sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Stellen, wo besonders häufig solche Autos stehen gelassen werden, mittlerweile bekannt sind, so Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). "Diese Bereiche wurden verstärkt kontrolliert. Das führt zusammen mit den hohen Kosten, die ertappten Verursachern entstehen, zu einem Rückgang der Fallzahlen", sagt Raml. Die meisten der Autowracks wurden von den Erhebungsdienstmitarbeitern der städtischen Bezirksverwaltung sowie des Ordnungsdienstes entdeckt. Der Rest wurde von Bürgern via Bürgerservice, Internetplattform "Schau auf Linz" oder von der Polizei gemeldet.

Von Seiten der Stadt wird zudem vor dubiosen Autohändlern gewarnt, die die Autos ohne Kaufvertrag erwerben und im Fall einer Panne einfach stehen lassen.

Für die Vorbesitzer kann das teuer werden: Wird das Fahrzeug trotz Aufforderung nicht entfernt, kostet das mindestens 100 Euro, beim zweiten und dritten Mal doppelt so viel. Wenn das Auto abgeschleppt werden muss, sind noch einmal mindestens 200 Euro fällig, eventuell fallen noch Exekutionskosten an.

