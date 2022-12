Im Verkehrskonzept für Linzer Osten werden auch Visionen gefragt sein

Der Osten von Linz zwischen Tabakfabrik und Hafenareal ist eine wirtschaftliche Wachstumszone. Projekte wie die Erweiterung des E-Tech-Centers, der Dynatrace-Neubau oder das neue Standortcenter MIC fordern die Verkehrsplanung. Mit dem gestern im Stadtsenat beschlossenen Mobilitätskonzept für diesen sich dynamisch entwickelnden Stadtteil soll bis Jahresbeginn 2024 ein Verkehrskonzept vorliegen.

Die Stoßrichtung ist für den zuständigen Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) klar. „Wir können nicht mehr nur auf die Autos schauen, wir müssen eine Verlagerung in Richtung aktiver Mobilität erreichen.“ Aktiv heißt in diesem Fall Radfahren und Gehen.

Bevölkerung soll eingebunden werden

Deshalb sucht Hajart nicht nur die Expertise der Experten, sondern will auch die ortsansässige Bevölkerung in die Überlegungen einbeziehen. Denn das Gebiet sei nicht nur ein gefragter Standort für Unternehmen, sondern auch Wohnraum. Dies sei so, als würde man am offenen Herzen operieren, wählte Hajart einen bildlichen Vergleich. Dafür brauche es eine konsequente Vision und entsprechendes Handeln.

Schon im kommenden Jahr beginnen die Arbeiten an der Radwegachse Lederergasse. Bei der Kaisergasse beginnend, wird auf der linken Seite der Fahrbahn Richtung Gruberstraße ein Radweg in beiden Fahrtrichtungen gebaut. Dieser wird teilweise baulich von der Fahrbahn getrennt, sonst farblich definiert sein. Dieser Teil der Radwegachse soll 2023 befahrbar sein. Der zweite Abschnitt bis zur Petzoldstraße sei einfacher zu realisieren und werde folgen

