Im Tennisfieber: 30 Kinder trainierten mit den Stars

Diese Woche ist in Linz Tennis allgegenwärtig: So fand zum Auftakt des Upper Austria Ladies Linz am Sonntag die Auslosung für das Tennis-Turnier an einem ganz besonderen Platz statt. Nämlich in einem 24 Meter langen, vollelektrischen E-Bus der Linz AG Linien.

"Normalerweise bringen unsere E-Busse das Tennispublikum stressfrei zum Turnier auf die Linzer Gugl, am Tag der Auslosung ist die Tenniselite zu ihnen ins Bus-Areal gekommen", sagte Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner, die die langjährige Partnerschaft mit den Turnierveranstaltern hervorhob. Der Spaß kam bei der Auslosung nicht zu kurz: So waren die Nummern der Spielerinnen an den Sitzen und auf den Innenseiten des E-Busses versteckt. Danach ging es sportlich weiter, als die Spielerinnen Barbora Strycova und Donna Vekic im Beisein von Turnierdirektorin Sandra Reichel und WTA-Supervisorin Barbara Schett ihr Können demonstrierten.

Gute Stimmung bei der Auslosung mit Sandra Reichel, Barbara Schett, Barbora Strycova, Donna Vekic und Jutta Rinner. Bild: Linz AG

"Tolle Tricks" der Profis

Den einen oder anderen Tipp von den Profis konnten sich gestern auch rund 30 Schulanfänger aus den Linzer Kindergärten bei der Aktion "Sport & Spaß mit den Stars" holen, bei der einige der Top-Athletinnen mit dabei waren. Um dort gemeinsam mit den Kindern den ein oder anderen Ball über das Netz schlugen.

Ziel der von der Stadt Linz initiierten Aktion ist es, schon früh die Begeisterung der jungen Teilnehmer für den Sport zu wecken. "Die Kinder spielen munter drauflos und zeigen keine Berührungsängste", sagt Sportreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP), die hofft, dass so mancher Teilnehmer gestern seine Liebe für den Tennissport entdeckt hat.

Ausgeschlossen ist das nicht, der potenzielle Tennis-Nachwuchs war nach dem Schnuppertraining jedenfalls begeistert. "Die Spielerinnen kennen so tolle Tricks, wir werden auch einmal Profis", so der Tenor der Kinder.

Übrigens: Wer Maria Scharapowa sehen will, muss heute um 18 Uhr in der TipsArena sein. Da gibt der Welt-Star Autogramme. Mehr zum Sportlichen des Turniers lesen Sie heute auf »Seite 12

