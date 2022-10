Mit jedem Wohnbau und jedem neuen Unternehmen kommt unweigerlich eines dazu: mehr Verkehr. So oder so ähnlich sieht die Einschätzung vieler Bürger aus, die sich nicht nur im Linzer Süden, sondern auch in den angrenzenden Gemeinden wie Asten, Enns und St. Florian fragen, wie sich das alles in Zukunft noch ausgehen soll. Schon jetzt sei die Situation mehr als angespannt, tragfähige Verkehrskonzepte würden aber fehlen, so der Tenor.