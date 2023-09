Im Stift Wilhering sucht man die Chancen in den Krisen

"Wir wollen uns als Stift in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen", sagt Reinhold Dessl, Abt des Stiftes Wilhering und Vorstandsmitglied im Forum Humanismus Wilhering. Dafür begibt man sich nach der Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal auf Expedition. Gemeint sind damit teils öffentliche, teils geschlossene Runden und Formate, die sich heuer mit der Frage beschäftigen, wie man die vielen Krisen als Weckruf und Chance zur Veränderung sehen und damit die "Polykrise zur Polychance" machen könnte. "Wir als Gemeinde spüren die Sorgen, die die Menschen haben", sagt der Wilheringer Bürgermeister Mario Mühlböck (SP), der wie Vizebürgermeister Markus Langthaler (VP) und Buchhändlerin Melanie Hofinger im Vorstand des Vereins aktiv ist.

Leben in der Polykrise

Den Auftakt der Wilheringer Humanismustage macht ein öffentlicher Diskussionsabend am 21. September um 19 Uhr in der Theaterscheune des Stifts Wilhering. Die Keynote zum Thema "Leben in der Polykrise. Ursachen und Auswege" hält der frühere Bundesminister Rudolf Anschober. Darauf folgt eine pointierte Lesung von Schauspieler Cornelius Obonya. Und im Anschluss diskutiert eine bunte Talkrunde gemeinsam mit dem Publikum. Mit dabei sind neben Anschober und Obonya die Schauspielerin Lilian Klebow, Bischof Manfred Scheuer, Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, Ökonomin Heike Lehner, Klimaforscher Marc Olefs, Digital-Researcherin Lisa-Marie Moser, Unternehmer und Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann sowie Markus Langthaler.

Der gemeinnützige Verein lädt zum zweiten Mal zu den Humanismustagen. Bild: Forum Humanismus Wilhering

Am Tag darauf macht sich ein 30-köpfiges Expeditionsteam aus unterschiedlichsten Bereichen auf, um auszuarbeiten, wie man die digitale Transformation und KI, Klimakrise, Migrationskrise, Ressourcenkrise und Glaubenskrise zu Chancen für alle machen könnte.

Im Herbst folgen Impuls- und Talkveranstaltungen, am 2. Oktober mit Mediziner Siegfried Meryn und am 21. November mit Bildungsexperte Andreas Salcher. Auch sind Expeditionen für Schulen und Universitäten geplant.

Bräuhaus soll "digitaler Hub" werden

Für 2024 verfolgt das Forum Humanismus Wilhering eine große Vision: "Das alte Bräuhaus des Stiftes wird gerade renoviert. Wir wollen das Gebäude zu einem ‚digitalen Hub‘ machen und es mit den so wichtigen Themen ‚digitaler Humanismus‘, ‚digitale Transformation‘ und ‚New Work‘ mit Leben erfüllen", sagt Vereinsobmann Peter Weixelbaumer.

Das ehemalige Bräuhaus wird gerade renoviert. Bild: Forum Humanismus Wilhering

