 Im Pflegeheim St. Dionysen in Traun  ist ein historischer Flügel zu Hause

Berdux, Baujahr 1908. Ein Oldtimer, aber kein Auto. Ein Flügel ist es, der Sigurd Hennemann ins Schwärmen geraten lässt. "Top restauriert" ist das 115 Jahre alte Instrument, für das der an der Bruckner Privatuniversität Lehrende, der neuerdings auch an der Musikhochschule München unterrichtet, einen passenden Platz suchte – und fand.

"Ich wollte für das Instrument einen Raum haben, den man zumachen kann, um zu spielen, aber auch öffnen kann, um Konzerte geben zu können", sagt Hennemann. In der Kapelle des Zentrums für Betreuung und Pflege St. Dionysen Traun fand er diesen Raum.

"Besonderer Klang"

Martin Brazda ist der Mann, der dies möglich machte. Er ist nicht nur Heimleiter in St. Dionysen Traun, sondern hat als Obmann des Fanny Hensel Konzertchores auch einen starken Bezug zur Musik. So kamen die beiden ins Gespräch, die Kapelle im Pflegezentrum bot sich an, um dem alten Flügel einen Platz zu geben, der Hennemann die Chance bietet, ihn zu nutzen. "Ich spiele am liebsten, wenn ich keinen Stress habe", sagt er, weshalb das Instrument wo stehen sollte, wo kein Stress entsteht.

Das Instrument hat trotz oder gerade wegen seines Alters einen ganz besonderen Klang. "Sehr obertonreich, voluminös, mit einem super schönen Klang" – so beschreibt Hennemann den Flügel. Das Instrument habe vor dem Ersten Weltkrieg "den Klang bewahrt, den Komponisten im Kopf gehabt haben". "Die Idee von Schönheit ist darin bewahrt", sagt der Musiker, der das auch interessierten Menschen näherbringen will.

Das ist auch eine Idee, die Brazda gefallen hat. Am Sonntag öffnete sich erstmals die Kapelle für ein Konzert bei freiem Eintritt. "Sigurds Salon" entführte dabei am Nachmittag das Publikum in "ungeahnte Hörwelten". Gemeinsam mit Elisabeth Köstler (Violine) und Valentina Kutzarova (Mezzosopran) präsentierte Hennemann auch den Klang des historischen Flügels.

Für ihn gehört nicht nur der musikalische Genuss dazu, sondern auch das Verstehen. Und so erklärt der mit seiner Familie in Linz lebende Hennemann den Menschen gerne die Musik, die Kompositionen. "Ich möchte gerne Verbindungen schaffen und liefere den Menschen Informationen, damit sie die Atmosphäre verstehen."

Die Bewohner des Pflegeheimes können auch abseits der Konzerte Hennemann hören, wenn er spielt. Denn der Flügel steht in der Kapelle, um zu klingen.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber