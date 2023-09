Im neuen Arcotel im Quadrill kann in 100 Metern Höhe gespeist werden

Der Quadrill-Tower der Bodner Gruppe wächst kräftig in die Höhe, der Rohbau der ersten neun Stockwerke ist bereits fertig. Hier wird, wie berichtet, das Arcotel seinen zweiten Linzer Standort beziehen, die Stockwerke 10 bis 25 sind für eine Büronutzung reserviert.

Die Leitung des neuen Arcotel-Standortes wird Gundula Feichtenschlager-Schimek übernehmen, sie ist als Direktorin des bereits bestehenden Standortes an der Unteren Donaulände keine Unbekannte. 189 Zimmer und Suiten erwarten die Gäste in der Tabakfabrik, ein besonderes Highlight soll das Rooftop-Restaurant im 27. Stockwerk in rund 100 Metern Höhe werden. Dieses wird nicht nur Hotelgästen, sondern auch der Allgemeinheit offenstehen.

Platz für Seminare

Die Entscheidung, einen zweiten Standort in Linz zu eröffnen, begründete Martin Lachout, CEO der Arcotel AG, bei der heutigen Bauetappen-Feier damit, dass Linz zu den größten Ballungszentren Österreichs zähle, viele Top-Unternehmen seien hier angesiedelt. Zum Hotel gehört auch ein Seminarzentrum mit einer Gesamtfläche von 650 Quadratmetern, dieses ist im benachbarten Bauteil "Virginia" untergebracht.

So sollen die Zimmer im neuen Arcotel aussehen. Bild: Arcotel

Die Innenausstattung des Hotels geht, wie schon die Gesamtkonzeption des Quadrill-Projektes, auf das Architekturbüro Zechner & Zechner zurück. Die Eröffnung des "außergewöhnlichen" Hotels, wie es die gebürtige Linzerin Renate Wimmer nennt, soll im dritten Quartal 2025 erfolgen. Die Eigentümerin der Arcotel Unternehmensgruppe will damit nicht nur Geschäftsreisende begeistern, sondern auch Touristen motivieren, zwischen Wien und Salzburg einen Stopp in Linz einzulegen.

"Andere Perspektive"

Das Restaurant in luftiger Höhe soll mit einem "einzigartigen" Konzept überraschen – mehr als "Es wird einmalig in Österreich sein" wollte Lachout heute jedoch nicht verraten. Feichtenschlager-Schimek strich bei der Feier die Vorteile eines Hotels in Hochbauweise mit den Worten hervor: "Man wird die Stadt von allen Seiten kennenlernen, der Gast hat eine ganz andere Perspektive."

Der Blick von oben auf die Donau und das Blau-Weiß-Stadion. Bild: OÖN/jp

Auch im neuen Arcotel wird es traditionell ein Themenzimmer geben, entwickelt wird dieses unter Federführung von Ars Electronica Solutions. Dort werden "biologische mit künstlichen Materialien" verschmolzen, der Raum soll mithilfe künstlicher Intelligenz alle Sinne ansprechen.

