Im Linzer Passage wird aufgetanzt

Dann heißt es auch Parkett frei im neuen Standort in der Linzer Passage im ersten Stock. Wie berichtet, ist die Tanzschule mit ihren Kursen dorthin von der Markthalle in der Altstadt übersiedelt.

Die Teilnehmer werden gebeten, in der Startwoche nur einen Kurs pro Woche zu buchen. Die geltenden Corona-Regeln erlauben nämlich nur wenige Tanzpaare auf dem Parkett. Es gilt FFP2-Maskenpflicht, die Maske darf nur beim Tanzen und am Tisch (auch die Bar wird wieder geöffnet) abgenommen werden. Wer tanzen will, muss getestet, geimpft oder genesen sein: Der jeweilige Nachweis muss vorab hochgeladen oder vor Ort hergezeigt werden. Livestreams für das Tanzen zuhause wird es weiterhin geben, es können auch Privateinheiten gebucht werden. Mehr Infos unter www.danceschool.at