Im Linzer Passage eröffnet eine Tanzschule

Vieles war und ist das Traditionskaufhaus an der Linzer Landstraße schon. Es gibt Delikatessen im Untergeschoss, Mode überall und Lokale wie das Sky-Garden, das mit seiner Sonnenterrasse nun wieder Treffpunkt ist. Doch eine Tanzschule war noch nie im „Passage-Kaufhaus“. Nun hat vor zwei Tagen die „Dance School“ der Familie Horn im 1. Stock auf 200 Quadratmetern gleich neben der Rolltreppe einen Tanzsaal in einem früheren Geschäftslokal eröffnet.

„Es war ein Soft-Opening, weil sich alle schon so auf´s Tanzen nach dem Lockdown gefreut haben“, sagt Michael Horn, der „Seniorchef“ im Familienunternehmen, das bereits Sohn Fabian Horn tatkräftig mit seiner Schwester Marie in der Zentrale in der Marienstraße führt.

Offiziell wird die Dependance im Passage-Center, die die Außenstelle in der Markthalle in der Altstadt ersetzt, am 31. Mai 2021 eröffnet. „Wir haben im Passage einen Parkettboden verlegt und das frühere Geschäftslokal adaptiert und trendy dekoriert“, sagt Michael Horn. Das angeschlossene Parkhaus gleich nebenan sei auch kein Nachteil, so Horn.