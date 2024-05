"Bubble Days": Im Hafen wird wieder gefeiert

Frühschoppen mit Musik am Sandstrand: Auch das sind die "Bubble Days" in Linz.

Es ist die Besonderheit, die an zwei Tagen Abertausende Menschen unterschiedlicher Altersgruppen einmal im Jahr an einen Ort bringt, der für sie normalerweise nicht zugänglich ist. Der Linzer Hafen verwandelt sich heuer am 7. und 8. Juni in eine Festzone, die sich nicht so schnell mit etwas anderem vergleichen lässt. Es ist die Mischung aus Sport, Aktivität, Musik, Kulinarik, Entspannung und gemütlichem Abhängen am Wasser, die die "Bubble Days" zu dem machen, was sie sind: ein Ereignis, für das man noch dazu keinen Eintritt bezahlt, das aber einen Gewinn für Linz darstellt.

Weiterentwickeln

Immer weiterentwickeln, ohne aber nur nur das permanente Wachsen im Kopf zu haben – das ist die Intention der Organisatoren, die im Hintergrund alle Fäden ziehen. Jörg Neumayr, zusammen mit Jürgen Lockinger Erfinder des "etwas anderen Linzer Hafenfestes", das vom LI.K.I.DO. Kulturverein veranstaltet wird, hat stets einen Plan. "Es geht darum, die Menschen in unterschiedlichster Form zu unterhalten, sie aber gleichzeitig in das Fest einzubeziehen", sagt der Linzer. Graffiti sprayen, Skate- oder Skimboarden austesten oder einfach ein Bad in der "Splash & Chill"-Zone nehmen – auch das ist bei den "Bubble Days" möglich.

Nachdem im vergangenen Jahr mit rund 42.000 Menschen ein absoluter Besucherrekord gemessen wurde, sieht sich das Team um Neumayr und Lockinger, in dem mittlerweile auch die Jungen ordentlich mitmischen, längst in seinem Tun bestätigt. Was nicht bedeutet, dass man sich 15 Jahre nach der ersten Idee auf Erreichtem ausruht.

Contest mit Profi-Blobber

So wird zwar Erfolgreiches fortgeführt, aber auch stets Neues in die Konzeption der "Bubble Days" eingebaut. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist "Blobbing" wieder ein großes Thema. "Wir machen den Contest heuer größer und internationaler", sagt Neumayr. Profi-Blobber lassen sich durch Luft ins Wasser wirbeln und werden dabei benotet – von einer Fachjury und einer Prominentenjury, in der unter anderem Ex-Skispringer Martin Koch und der frühere Weltklasse-Beachvolleyballer Clemens Doppler sitzen werden. Beide wissen, was es heißt, sportlich im Flug gute Figur zu machen.

Heuer "blobben" die Profis im Hafenareal. Bild: Bubble Days

Der Contest der Profis finden am Samstagnachmittag statt, am Freitag können vor dem Training auch alle, die Lust haben, selbst blobben.

Premiere für Beach Club

Neu wird heuer das Beach-Club-Areal sein, das aus Übersee-Containern besteht und mit eigenem Sandstrand, Wasserzugang, Liegestühlen und Cocktail-Bar eine besondere Atmosphäre bieten soll. Dort wird auch eine Anlegestelle für Segelboote sein. Auch das hat seinen guten Grund.

In der Nacht spielt hier auch die Musik. Die große musikalische Bühne bleibt an gewohnter Stelle. Dort werden auf der Mainstage Sub Focus (Freitag) und Dicht und Ergreifend (Samstag) sein. Am Freitag Abend wird am Abend eine Sundowner-Show mit Rekall & House Of Riddim stattfinden, am Samstag ist an gleicher Stelle der Hafenfrühschoppen mit Brassbeat zu erleben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.