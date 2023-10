Im Linz-Labyrinth verirrt man sich gern

Es ist so etwas wie eine Visitenkarte der anderen Art, die Linz zeigt, wie es rund um die Landstraße und den Hauptplatz so besonders ist. Die Rede ist vom „linzlabyrinth“ betitelten Guide, der in der 12. Auflage wieder Geschäften und Lokalen mit den Frauen und Männern dahinter eine Bühne gibt.

Der etwas andere Stadtführer, initiiert von Anita Huber-Katzengruber, ist heuer in dunklem Grün gehalten. Die Farbe hat sich wie jedes Jahr geändert, die Themensetzung ist gleich geblieben. 53 Betriebe sind heuer darin aufgeführt, das „linzlabyrinth“ blieb ähnlich dick.

"Das schöne, junge, urbane Linz"

Für Huber-Katzengruber ist dies ein Indiz dafür, dass die Zahl derjenigen, die „mit Herzblut und Feuer für ihr Baby kämpfen“, ungebrochen groß ist. „Sie machen das schöne, junge, urbane Linz aus.“ Für Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt, Kooperationspartner des „linzlabyrinth“, ist der kompakte Wegweiser zu trendigen Shops und Lokalen die beste Werbung für die Stadt. Und Linz-Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil freut sich darüber, dass Gäste wie Einheimische hier eine Anleitung erhalten, wo es sich hinzugehen lohnt.

Die „Neuen“ im jüngsten „linzlabyrinth“-Guide sind: das Aquarium in der Altstadt, brotsüchtig, das Café freudig, die Donauwirtinnen, der Hauptplatz 23, die Kunstsammlung OÖ, Sandy’s Corner in der linzerie und Vresh in der Tabakfabrik Linz.

Der Guide mit einer Auflage von 10.000 Stück liegt in allen darin genannten Betrieben, in Hotels, im Tourismusverband und bei der WKO gratis auf.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber