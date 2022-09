Wer in den nächsten zwölf Monaten im LeBüsch am Graben in Linz einen Schweinsbraten oder ein Backhendl isst, tut sich nicht nur selbst Gutes. Denn ein Euro für jedes Gericht geht an das SOS Kinderdorf. Möglich macht dies zum einen der Chef des Hauses, Heinz Hanner, zum anderen Renate Zierler, Initiatorin der österreichweiten Kochaktion "Kulinarische Kindheitserinnerungen zugunsten SOS Kinderdorf".