Denn neben einem neuen Standort in modernem Ambiente präsentiert sich der Buchhändler ab sofort mit erweitertem Sortiment, das nicht nur Studierende und Lehrende, sondern alle Urfahraner ansprechen soll. Eingebettet ins moderne "Learning Center", in dem auch die Hauptbibliothek zu Hause ist, bietet Thalia auf einer Verkaufsfläche von 280 Quadratmetern eine bunte Mischung an Inhalten für alle Geschichtenentdecker. Neben der etablierten Fachbuchhandlung und dem notwendigen Equipment für den