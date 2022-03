Im Keller von Schloss Steyregg gehen heuer wieder die Theaterlichter an

Zwei Jahre lang gingen infolge der Corona-Pandemie keine Lichter im Keller von Schloss Steyregg an. Dort, wo normalerweise im Frühjahr stets Theater gespielt wird, blieb es ruhig. Das wird ab 28. April wieder anders. "Wir wollten unbedingt wieder spielen und tun das jetzt auch wieder", sagt Harald Schön, Gründungsmitglied des Theaters Juckreyz.

Sind die Zeiten ohnedies schon dunkel genug, dann kann etwas Aufheiterung durchaus nicht schaden, dachten sich die Verantwortlichen. Und so steht heuer mit "Das perfekte Desaster Dinner" eine Komödie auf dem Programm. Der Klassiker von Marc Camoletti wird aber in der Fassung von Michael Niavarani in Steyregg auf die Bühne gebracht. Das war der Wunsch von Schön, der das Stück mit einem Teil der Juckreyz-Truppe umsetzen wird. "Wir sind schon eifrig am Proben, weil es doch viel Text ist", sagt Schön, der wieder Regie führen wird. Geplant sind einmal sieben Aufführungen bis 8. Mai.

Von der gewohnten Truppe fehlen mit Ernst Mühlbachler und Mario Bremberger zwei bekannte Gesichter. Das hat aber in beiden Fällen zeitliche Gründe. Das im vergangenen Jahr geplante Stück "Indien", das dann Corona zum Opfer fiel, ist nur auf Eis gelegt. "Wir waren fast fertig mit den Proben und werden das sicher noch einmal spielen", sagt Mühlbachler auf OÖN-Anfrage. Der Klassiker mit Alfred Dorfer und Josef Hader in den Hauptrollen wird aber wohl frühestens im nächsten Jahr wieder auf den Spielplan kommen.

Heuer wird es im Schloss Steyregg auf jeden Fall mit dem turbulenten Dinner unterhaltsam zur Sache gehen. Kartenvorbestellungen sind via Mail (juckreyz@gmx.at) schon möglich. (rgr)