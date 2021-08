"Im Herbst muss der Präsenzunterricht in den Schulen gewährleistet sein"

"Es ist teilweise erschütternd, wie sich die Corona-Pandemie auf Kinder in Linz ausgewirkt hat. Man bekommt den Eindruck, dass Kinder und Jugendliche beim Krisenmanagement des Bundes vergessen werden", sagen Bürgermeister Klaus Luger und Sozialreferentin Karin Hörzing, die von vielen Problemen wissen: "Im Jahr 2020 waren 35 Prozent mehr Kinder und Jugendliche von Betretungsverboten betroffen als 2019."

Auch in puncto Lernen sehen Luger und Hörzing teils großen Nachholbedarf. "Die Sommerschule auszuweiten, ist ein Ansatz, bekämpft aber nur die Symptome", sagt Luger: "Ein Ansatz wäre, die Sommerferien zu verkürzen. Gerade wenn, wie in den vergangenen Schuljahren, der Unterricht unter Corona so gelitten hat."

Zwei Euro pro Tag

Weshalb Luger und Hörzing fordern, dass "im Herbst Präsenzunterricht stattfinden muss. Wir brauchen Klarheit, damit wir den Betrieb sichern können." Zudem fordern sie, dass die "Wissensvermittlung in der Schule verbessert wird. Da funktioniert vieles nicht", so Luger, der zudem auf die tägliche Turnstunde pocht und ankündigt, dass die Sozialarbeit in den Schulen ausgeweitet wird.

Auch die Armutsbekämpfung wird forciert, so werden die Zuschüsse etwa für Schullandwochen oder Schulskikurse auf 150 Euro verdoppelt. Und er fordert eine Erhöhung des "Familienzuschlags", einer Zahlung des AMS für Kinder, deren Eltern Langzeitarbeitslose bzw. Notstandshilfebezieher sind. Derzeit sind das 97 Cent pro Tag, erhöht werden soll auf 2 Euro. In Oberösterreich sind davon 7000 Kinder betroffen, 33.000 Kinder gelten in OÖ als armutsgefährdet.