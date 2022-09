Wo, wenn nicht in einem Gasthaus, ist der passende Platz dafür, um über das zu reden, was wir Menschen als Essen zu uns nehmen? Also wird ab heute Abend im Gasthof Rahofer in Kronstorf die Möglichkeit bestehen, kulinarisch zu genießen und gleichzeitig künstlerisch angeregt und vielleicht auch gefordert zu werden. Für Letzteres sorgt die Künstlerin Ness Rubey, die mit ihrer Ausstellung "Food" die "Kuriositäten unserer Gesellschaft" buchstäblich an die Wand hängt.