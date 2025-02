Im Frühling ist am Froschberg das Beerencafé "reif"

Seit rund zehn Jahren gibt es am Froschberg, einen Steinwurf vom Stadion entfernt, einen Lehner-Beeren-Stand. Bis September 2023 gab es in der Häuserzeile dahinter auch eine Sparkasse. Diese Räumlichkeit ist seither verwaist. Aber nicht mehr lange, denn Lehner Beeren übernimmt den Leerstand und sperrt in wenigen Monaten ein "Beerencafé" auf, das bestätigt Geschäftsführer Lukas Lehner den OÖN. Die Vermieterin sei im Vorjahr an ihn herangetreten und habe gefragt, ob Interesse bestünde. Und das