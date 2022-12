Im Forum Luftenberg fliegen die Wurfpfeile

Nachdem in London die besten Dartspieler der Welt ihren neuen Weltmeister ermittelt haben, werden im Veranstaltungszentrum "Forum Luftenberg" kleinere (finanzielle) Brötchen gebacken. Drei Tage nach dem Finale im Ally Pally startet am 6. Jänner das 34. Dreikönigsturnier vor den Toren von Linz. Bis 8. Jänner wird es beim Steeldarts-Turnier in der Heimstätte des 1. Linzer Darts Club (LDC) aber garantiert auch heiß hergehen.

Insgesamt acht Bewerbe sind an den drei Tagen angesetzt, wobei am finalen Sonntag mit dem Herren- sowie dem Dameneinzel die Höhepunkte des Dreikönigsturniers stattfinden werden. Gestartet werden die Bewerbe um 11.30 Uhr sowie um 12 Uhr.

Der Samstag gehört den Jugendlichen sowie den Doppelspielern, wobei ab 18.30 Uhr das Spinnerei Cafe+Bistro DKT-750er veranstaltet wird. Zum Auftakt am Freitag sind ab 13 Uhr die oberösterreichischen Dartspieler beim ersten Tourstopp des OÖDV gefordert. Ab 19 Uhr wird das DKT Warm-up veranstaltet.

Nähere Informationen im Internet unter www.1ldc.at

