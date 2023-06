Im Donaupark spielt wieder die Musi'

Von 21. Juni bis 13. August öffnen sich zum mittlerweile schon 33. Mal die Tore des Musikpavillons im Donaupark zwischen Arcotel und Brucknerhaus. Dass der Startschuss mit dem ersten von drei "Acoustic Qlash"-Mittwochen fällt, liegt auch daran, dass sich diese Veranstaltungen in den vergangenen Jahren als Publikumsmagneten entwickelt haben.

Insgesamt sechs Acts werden am 21. Juni, am 28. Juni und am 5. Juli vom Kultur- und Medienverein junQ.at in den Mittelpunkt gestellt. Auf Elis Noa und Baba folgen am zweiten Abend Bad Ida und Cecilia sowie am dritten Abend Modecenter und Seeking.

Acht Wochen lang wird Musikpavillon mit Konzerten und Veranstaltungen wieder zur beliebten Bühne für lokale Künstler, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Der Linzer Open-Air-Sommer findet bei freiem Eintritt statt und soll dazu beitragen, die lokale Szene zu unterstützen. Wie bunt dabei die Programmgestaltung ist, zeigt sich unter anderem schon in den ersten beiden Wochen. Das Blasorchester der Linz AG (22. Juni), Jazz mit dem Alfredo Navas Quartett (25. Juni) sowie eine Lesung mit Kabarettist Günther Lainer, der am 28. Juni von seinen "MischMasch"-Kollegen Thomas Mandel und Daniel Oman musikalisch begleitet wird, zeugen von der Breite des Angebotes.

Das genaue Programm ist unter linz.at/musikpavillon zu erfahren.

