Im "Cup Of Soul" spielt der Hanf eine Hauptrolle

"Cup of Soul" hat in der Magazingasse in Linz am früheren Standort des Restaurants Casa Italiana seit wenigen Wochen offen. Dahinter stehen die langjährigen Freundinnen Iris Wimmesberger aus Gaspoltshofen und Martina Kapsammer aus Michaelnbach. Sie bieten neben üblicher Kaffeeatmosphäre mit entsprechendem Angebot auch Hanf-Produkte aus Sorten ohne Wirkung, etwa Eis aus karamellisierten Hanfblüten und Toast mit Hanf-Pesto. Obendrein gibt es eine Lounge zum "Ausprobieren" von legalen Produkten mit Wirkung. "Wir wollen auch beraten. Denn viele wissen zu wenig", sagt Wimmesberger. Gleich nebenan ist das Geschäft CBDplus von Oskar Stepien, das mit dem Café zusammenarbeitet und CBD-Produkte mit medizinischer Wirkung anbietet.

