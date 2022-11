Polizei räumt illegale Unterkunft von Bettlern

Die Kontrolle erfolgte durch den Erhebungsdienst des Magistrats, mit Unterstützung des Stadtpolizeikommandos Linz. An die in dem Abbruchhaus angetroffenen Personen, darunter auch kleine Kinder, wurden insgesamt zwölf behördliche Schriftstücke zugestellt. Drei Personen mussten aufgrund von Strafen in vierstelliger Höhe von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Widrigste Bedingungen