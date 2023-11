Ideen und Visionen für ein Lichtenberg im Jahr 2035

Seit dem Frühjahr läuft in Lichtenberg mit dem Agenda.Zukunft-Prozess ein Bürgerbeteiligungsprozess, in dem die zukünftige Entwicklung der Gemeinde diskutiert wird. In einer Befragung im Sommer haben die Lichtenberger Licht und Schatten in ihrer Gemeinde benannt. Positiv werden etwa Kinderbetreuung, Vereinsleben, Parkplätze oder Ärzte-Angebot gesehen, negativ Jugendangebote, leistbares Wohnen, Fahrradfreundlichkeit und Öffi-Anbindung.

300 Ideen für 2035

Bei einer "Zukunftswerkstätte" im Oktober brachten dann rund 70 Lichtenberger ihre Ideen und Visionen für ein Lichtenberg im Jahre 2035 ein - insgesamt 300 an der Zahl.

Das sind die wichtigsten Ideen und Visionen:

ein grüneres und lebendigeres Ortszentrum

Unabhängigkeit bei erneuerbarer Energie und Nahversorgung

Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes

erschwinglicher Wohnraum, rücksichtsvolles Bauen

schnelles Internet für alle

Treffpunkte und Aktivitäten speziell für Jugendliche

Radwege und Verkehrsberuhigung im Zentrum

Grünflächen, grüne Plätze und Straßen sowie der Erhalt der Natur

Stärkung der Gemeinschaft und Förderung sozialer Kontakte

Nachhaltigkeit, nachhaltige Baulösungen und Bewusstseinsbildung

Fortgesetzt wird der Prozess mit den Zukunftstagen am 23. November und am 1. Dezember, wo die Themen Mobilität, Lebensqualität, Standortentwicklung und das Projekt Friedhof Lichtenberg diskutiert wird.

Ein Friedhof als Erholungsort

Demnach soll der neue Friedhof ein grüner, parkähnlicher Erholungsort sein, der Natur und verschiedene Bestattungsformen integriert. Besonderer Wert wird auf Barrierefreiheit und umfassende Infrastruktur gelegt, um Besuchern Komfort zu bieten. Ökologische Aspekte und eine überkonfessionelle Ausrichtung sollen sicherstellen, dass der Friedhof nachhaltig und inklusiv ist.

