Idee der Markthalle auf dem Südbahnhofmarkt lebt auf

LINZ. Die zwei Millionen Euro teure Sanierung des Südbahnhofmarkt-Areals steht kurz vor dem Abschluss. Nicht inkludiert ist dabei das ehemalige Gebäude der Pferdeeisenbahn, das im idealsten Fall der Fälle zur Markthalle umgebaut werden könnte. Damit könnte das historische Gebäude in das Geschehen auf dem beliebtesten Lebensmittelmarkt der Stadt integriert werden.

Seit vier Jahren wird über diese Nutzungsvariante nachgedacht, ohne dass die Vorstellungen konkreter geworden sind. Im OÖN-Gespräch ließ Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) aufhorchen, als er davon sprach, dass dieses Projekt nach der Fertigstellung der Sanierung auf dem Südbahnhofmarkt angegangen werde.

"Die Idee der Markthalle ist lebendiger denn je", sagte Baier. Der Grund dafür: Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln sehr hoch ist. Damit würde eine realistische Chance bestehen, dass "so eine Halle betrieben werden kann". Ob es ein oder mehrere Betreiber sein werden, hängt nach Ansicht von Baier auch davon ab, was baulich in dem denkmalgeschützten Gebäude möglich ist.

Was den Zeithorizont einer Umsetzung betrifft, blieb der Marktreferent im Bereich der dehnbaren Begrifflichkeit. "Das ist ein Projekt für die nächste Gemeinderatsperiode". Die dauert nach der Wahl im September 2021 sechs Jahre, also bis 2027.

Konkreter und sichtbarer ist hingegen die Attraktivierung des Erscheinungsbildes des Südbahnhofmarktes. Unter anderem wurden die Beleuchtung und die Stromanschlüsse auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

"Gepflegte Umgebung"

Für den Südbahnhofmarkt ist neben einem attraktiven Angebot das attraktive Erscheinungsbild ganz entscheidend, befindet Baier, weshalb die Erneuerungsmaßnahmen in den vergangenen zwei Jahren essenziell waren. Die Stadt habe mit der Generalsanierung, die im kommenden Sommer abgeschlossen ist, "für eine gepflegte Umgebung gesorgt, und dafür, dass das Marktangebot als ein qualitativ hochwertiges wahrgenommen" wird, so Baier. Ein nächster Schritt könnte die Markthalle sein. (jp/rgr)