"Ich zahl nicht!": Fahrgast bedrohte Kontrolleur mit Messer

Polizeieinsatz am späten Donnerstagnachmittag am Linzer Hauptbahnhof: Beamte nahmen gegen 17 Uhr einen 27-jährigen Slowaken fest, der auf der Fahrt von Wien in Richtung Salzburg einen Ticket-Kontrolleur bedroht haben soll.

Als der 40-jährige Türke gegen 16:50 Uhr den Fahrschein des jungen Mann kontrollieren wollte, hielt ihm der Slowake ein Messer im Abstand von etwa fünf Zentimetern an seinen Bauch und drohte mit den Worten "Ich zahl nicht!"

Der Kontrolleur wich zurück. Er konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen, die den 27-Jährigen wenig später am Linzer Hauptbahnhof festnahm.

