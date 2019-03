"Ich will halt ein Gasthaus und kein Restaurant"

KLEINMÜNCHEN. Das „Löwenfeld“ in Kleinmünchen hat einen neuen Pächter.

Andreas Skramlik, der neue Betreiber des Gasthauses Löwenfeld. Bild: Karin Haas

Das Schild „Restaurant“ ist abmontiert und lehnt auf dem Boden. Die neue Tafel „Gasthaus Löwenfeld“ weist seit Februar den Weg zum Lokal, das auch als Restaurant viele Jahre ein Geheimtipp in einem Wäldchen beim Schützenverein in Kleinmünchen war. Jetzt ist es gerettet.

Denn der frühere Betreiber Ludwig Hennerbichler hat nach langer Suche endlich einen Nachfolger gefunden. Es ist der gelernte Koch Andreas Skramlik, der zuletzt die Buschenschank in Leonding betrieb und vielen als langjähriger Gastronom im Gasthaus Hummer in Rufling bekannt ist.

„Heute heißt alles Restaurant. Ich aber will ein Gasthaus“, sagt Skramlik. Er sieht mit gespicktem Rahmherz, gefüllten Rindsrouladen und gebackener Leber bessere Chancen als mit Speisen, „deren Zutaten zwei Mal um die Welt reisen“, sagt der 52-jährige Verfechter echter Wirtshauskultur. Die ist Skramlik in die Wiege gelegt worden. Seine Mutter Rosina betrieb zuletzt den „Suppentopf“ in der Schillerstraße in Linz.

Das neue „Gasthaus Löwenfeld (benannt nach einem Gönner Kleinmünchens aus dem textilindustriellen Zeitalter) hat weiter am Sonntag offen. Montag und Dienstag gönnt sich das Team Ruhe. Skramlik steht Robert Tappauf als Koch zur Seite, der zuletzt in der Spinnerei in Traun tätig war. Neu wird mehr Kuchen- und Tortenkultur im Löwenfeld sein: „Das Erste, was ich angeschafft habe, ist eine Mehlspeisvitrine“, sagt Skramlik.

Sein Vorgänger Hennerbichler, nun endlich in Pension, wird nach einem Spitalsaufenthalt wohl auch einmal vorbeischauen. Er betrieb das Löwenfeld mit seiner Gattin fast 30 Jahre lang und sagt den Stammgästen Danke. Die sagen auch Danke, dass das Löwenfeld nun kein Italiener oder Asiate ist. Denn Hennerbichler hat so lange gesucht, bis er einen echten Gasthaus-Wirt fand.

