"Ich will das Rad nicht neu erfinden, aber einen politischen Neustart"

In Traun ging gestern eine Ära zu Ende: Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ein Bürgermeister angelobt, der kein Sozialdemokrat ist. Der ehemalige Stadtmarketing-Chef Karl-Heinz Koll (VP), der sich in der Stichwahl gegen seinen Vorgänger Rudolf Scharinger (SP) durchgesetzt hatte, ist nun ganz offiziell der Neue an der Spitze der fünftgrößten Stadt Oberösterreichs. In dieser war das politische Klima in der Vergangenheit zuweilen durchaus rau.