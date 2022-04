Eigentlich hatte Ulrich Koller bei der einjährigen Familienreise mit Frau und Kindern durch Australien die Sportschuhe nur "alibimäßig" eingepackt. Schließlich kamen sie aber doch zum Einsatz, als er spontan eine Zufallsbekanntschaft zum Morgenlauf begleitete. Und ehe sich Koller versah, war er schon mittendrin in seinem ersten "Parkrun".

Das Prinzip hinter dem weltweit stattfindenden Lauf, der ursprünglich aus England stammt: Ortsunabhängig wird jeden Samstag in der Früh in der Gruppe gelaufen. Immer fünf Kilometer, immer ohne Wertungsdruck. Die individuelle Laufzeit wird trotzdem gemessen, die Teilnehmer bekommen ihr Ergebnis per Mail zugeschickt. Weltweit sind rund 300.000 Sportler bei den "Parkruns" (verteilt auf mehr als 2000 Standorte) mit dabei.

Jede Woche am Samstag

"Ich war sofort begeistert von diesem Lauf-Format. Die Freude der Menschen war irrsinnig ansteckend", erinnert sich Koller an seinen Premierenlauf im Jahr 2019. Insgesamt elf Mal ging der Waldinger in Australien an den Start, schnell war ihm klar, "dass ich diesen Lauf mit nach Österreich nehmen möchte."

Zurück in der Heimat wollte Koller Anfang 2020 gleich in die Umsetzung gehen. Doch zunächst wurde er vom "Parkrun"-Dachverband vertröstet, dann kam Corona. Weitergelaufen ist Koller trotzdem. Als er 2021 entdeckte, dass in Salzburg mit "Parkruns" gestartet wurde, unternahm er einen neuen Anlauf.

Organisator Ulrich Koller Bild: privat

Nach Salzburg und Wien ist Oberösterreich nun das dritte Bundesland, wo es diese kostenlosen Lauftreffs gibt. Am 16. April fällt in Linz der Startschuss.

Los geht es (wie künftig jeden Samstag) um neun Uhr bei der Neuen Eisenbahnbrücke, auf der Urfahraner Seite. Vorab anmelden vor jedem Termin müssen sich Interessierte nicht. Wichtig ist aber, dass sie sich vor ihrem ersten Start registrieren (unter parkrun.co.at/register). Damit erhalten sie einen Barcode, mit dem sie an allen "Parkruns" auf der ganzen Welt teilnehmen können. "Das ist der Vorteil, wenn man unter diese Dachmarke schlüpft", sagt der Fotograf und Grafiker. Wie oft die Sportler teilnehmen, ist deren Entscheidung.

Eines ist Koller wichtig zu betonen: "‚Parkruns‘ sind keine Wettläufe, es gibt keine Sieger oder Verlierer, nur Teilnehmer." Schnelles Laufen ist genauso erlaubt wie Joggen oder Gehen – ebenso ist die Teilnahme mit angeleinten Hunden oder Kinderwagen möglich. Kollers Anspruch: "Ich möchte die Menschen für Bewegung begeistern."

Gelaufen wird in der Anfangsphase übrigens in Richtung Pleschingersee (nach 2,5 Kilometern wird umgedreht), später ist potenziell auch eine andere Route möglich. Für die Organisation der Läufe hat sich rund um Koller bereits ein Freiwilligenteam gefunden, weitere Helfer sind jederzeit willkommen (Infos unter parkrun.co.at/donauradweg). (jp)